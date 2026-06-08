أمريكا بتلبس مصري.. صادرات الملابس الجاهزة تتجاوز 1.15 مليار دولار خلال 4 أشهر

واصلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية تحقيق معدلات نمو قوية خلال أول أربعة أشهر من عام 2026، مدعومة بزيادة الطلب في الأسواق العالمية، خاصة الأمريكية والأوروبية، لتسجل نحو 1.15 مليار دولار مقابل 1.002 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 15%.



وكشف التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن شهر أبريل سجل أعلى معدل نمو شهري منذ بداية العام، حيث ارتفعت الصادرات إلى 287 مليون دولار مقارنة بـ216 مليون دولار خلال أبريل 2025، محققة نمواً بنسبة 33%.



الأسواق الرئيسية



وأظهرت البيانات استمرار الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر سوق مستقبلة للملابس الجاهزة المصرية، بعدما ارتفعت الصادرات إليها إلى 429 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل 379 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو بلغ 13%.



كما عززت الأسواق الأوروبية مكانتها كأكبر تكتل مستورد للملابس المصرية، مستحوذة على 44.6% من إجمالي الصادرات، بعد ارتفاع قيمة الصادرات إليها إلى 512 مليون دولار مقارنة بـ398 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنسبة نمو بلغت 29%.



أسواق واعدة



وجاءت تركيا في المرتبة الثانية ضمن أكبر الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بقيمة 135 مليون دولار، تلتها إسبانيا بنحو 102 مليون دولار، ثم ألمانيا بقيمة 67 مليون دولار، وهولندا بنحو 64 مليون دولار.



كما حققت الصادرات إلى بريطانيا نمواً ملحوظاً لتصل إلى 42 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات إلى إيطاليا قفزة قوية بنسبة 95% لتبلغ 33 مليون دولار خلال الفترة محل الرصد.



خطة نمو طموحة



وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس لا يزال متمسكاً بتحقيق مستهدف نمو سنوي يتجاوز 22% رغم التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن الأداء الإيجابي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية واتجاه العديد من العلامات التجارية الدولية إلى تنويع مصادر التوريد والاعتماد على الأسواق الأكثر مرونة وكفاءة.



توسع تصديري



وأشار مرزوق إلى أن السوق الأمريكية لا تزال المحرك الرئيسي لنمو صادرات القطاع، بالتوازي مع التوسع القوي في الأسواق الأوروبية، لا سيما إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، مؤكداً نجاح الشركات المصرية في تعزيز مستويات الجودة والالتزام بمواعيد التسليم بما رفع ثقة المستوردين العالميين في الصناعة المصرية.

وأضاف أن المجلس ينفذ استراتيجية تستهدف فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة السوقية للملابس المصرية في أوروبا وأمريكا، إلى جانب التوسع في الأسواق الإفريقية الواعدة، مستفيداً من توسعات المصانع القائمة والاستثمارات الجديدة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.



مستهدفات قياسية



وأكد رئيس المجلس أن الحفاظ على وتيرة النمو الحالية يتطلب استمرار برامج دعم الصادرات وتوفير التمويل اللازم للمصانع، إلى جانب تعزيز التكامل الصناعي المحلي وزيادة الاعتماد على الخامات ومستلزمات الإنتاج المصنعة محلياً لرفع القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً.

وتوقع مرزوق أن ترتفع صادرات القطاع بأكثر من مليار دولار خلال العام الجاري، ليصل إجمالي صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى 4.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع، مؤكداً أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد طفرة تصديرية غير مسبوقة مدفوعة بالتوسعات الصناعية والاستثمارات الجديدة، مع الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية المتاحة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة والاقتصاد الدائري.