قبل ما تروح الاستاد.. نصائح مهمة لجمهور الزمالك وبيراميدز لتفادي الزحام

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس، مؤكدًا أن الطرق والمحاور الرئيسية تشهد كثافات متوسطة بالتزامن مع انطلاق يوم العمل في مختلف القطاعات.

وأوضح اللواء أحمد هشام خلال لقاء مع مراسل برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم أحمد دياب وحياة مقطوف أن الإدارة العامة للمرور دفعت بخدمات مكثفة مدعومة بالأوناش والمساعدات الفنية لمتابعة حركة السيارات، بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في ظل ظهور شبورة مائية كثيفة على الطرق الساحلية والزراعية، وأخرى ترابية على الطرق الصحراوية، مع نشاط للرياح يصل إلى 30 كم/س، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة من الثانية صباحًا حتى التاسعة صباحًا.

وشدد على ضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارات، خاصة الإطارات وضغط الهواء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وسخونة الأسفلت، لتفادي الأعطال المفاجئة التي قد تسبب تكدسات مرورية، منوها أن هناك غلقًا كليًا لمحور 90 الشمالي اتجاه طريق السويس لمدة أسبوعين، مع تحويل الحركة إلى طريق بديل، إلى جانب عدة إغلاقات جزئية وكُلية بكباري رئيسية، بالتزامن مع أعمال تطوير وصيانة.

وفيما يخص مباراة الزمالك وبيراميدز، ناشد هشام الجماهير باستخدام وسائل النقل الجماعي ومترو الأنفاق، لتقليل الزحام، مؤكدًا انتشار الخدمات المرورية بمحيط استاد القاهرة لتأمين الحركة وتنظيم الدخول والخروج.



