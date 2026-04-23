ناقد رياضي: مُواجهة حاسمة بين الزمالك وبيراميدز.. وأول 20 دقيقة مفتاح المباراة

أكد المحلل الرياضي محمد رؤوف أن مباراة الزمالك وبيراميدز تمثل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المنافسة، مشيرًا إلى أن فوز الزمالك سيمنحه دفعة قوية نحو التتويج باللقب.

وأوضح “رؤوف” خلال "صباح الخير يا مصر" أن الأهلي يترقب نتيجة اللقاء، إلا أن تأثيرها الفني عليه قد لا يكون كبيرًا، في ظل حسابات المنافسة الحالية.

وأضاف أن فريق بيراميدز يعتمد على أسلوب الضغط المبكر، متوقعًا أن يستغل أول 20 دقيقة من عمر المباراة لفرض سيطرته على مجريات اللعب، وهو ما يضع الزمالك أمام اختبار صعب في بداية اللقاء.

وتساءل: هل ينجح الزمالك في امتصاص هذا الضغط المبكر؟ مؤكدًا أن هذه الدقائق ستكون حاسمة في تحديد مسار المباراة.

واختتم بأن الفريقين عادة ما يقدمان أداءً مفتوحًا وقويًا بعد مرور الدقائق الأولى، حيث يظهر التكافؤ بينهما ويبتعدان عن التكتل الدفاعي، ما يجعل المواجهة ندية حتى النهاية.