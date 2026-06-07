الوزراء: مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية معجزة حقيقية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تواصل جهودها لإحياء منظومة الصناعة، مضيفاً أن مصر سيكون لديها القدرة على انتاج كل ما تحتاجه من منظومة النقل الحضري.

واضاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي في الإسكندرية، أن مصنع انتاج نظم تشغيل سيبدا الانتاج اعتبارا من العام المقبل وسيوفر فاتورة الاستيراد لنظم التشغيل.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محور محمد نجيب في غاية الأهمية لمدخل الإسكندرية، وتم افتتاح توسعة لكورنيش الإسكندرية، وتم افتتاح عددا من الطرق والكباري في الاسكندرية.

وأشار إلى أن مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية معجزه حقيقية.