النمسا والمجر : استمرار التعاون الأمني لحماية الحدود ومكافحة التهريب

عقد وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، اجتماع عمل هو الأول من نوعه مع نظيره المجري الجديد، جابور بوشفاي، وذلك على هامش مؤتمر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي المنعقد في لوكسمبورج.

وتمحورت المحادثات بشكل أساسي حول تعزيز الجهود المشتركة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتكثيف محاربة مافيات تهريب البشر في إطار "عملية فوكس" (Operation Fox) الأمنية المستمرة بين البلدين.

وصرح وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر عقب اللقاء بأن المجر تعد شريكاً رئيسياً في مواجهتنا الحازمة لمافيات التهريب وفي حماية الحدود، مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق سيستمر بشكل مكثف في المستقبل مع الحكومة المجرية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد استمرارية التنسيق الأمني والسياسي بين فيينا وبودابست رغم التغييرات السياسية الأخيرة في المجر.