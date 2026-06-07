قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 50 قرشا .. رسوم وحدود معاملات تطبيق إنستاباي
إجازة جديدة على الأبواب.. وهذا موعدها المتوقع رسميًا
رئيس الوزراء: خطة متكاملة لتطوير المناطق الصناعية بالصعيد وربطها بالموانئ وشبكات النقل الحديثة
مقترح بقطع الإنترنت حول لجان الثانوية العامة لمنع الغش.. عقوبات رادعة للمخالفين
نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية مارس المقبل
رئيس الوزراء: مشروع تطوير كورنيش الإٍسكندرية معجزة حقيقية
ترامب: لن نرفع العقوبات عن إيران قبل الاتفاق.. وفك تجميد الأصول يأتي لاحقاً
أبوهم بلغ عنهم.. استئناف أسيوط تقضي بحبس شقيقتين سنة مع إيقاف التنفيذ
إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل من طابقين بـ الطود بالأقصر
وداع رجل الخير.. ماذا حدث للدكتور لطفي مرعي قبل مقتله داخل قريته بالمنوفية؟
البترول: حقول سيناء البحرية تحقق أعلى إنتاج يومي بإجمالي 27 ألف برميل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر: جماعات الهيكل جزء من إستراتيجية احتلالية للسيطرة على المسجد الأقصى

تدنيس المسجد الأقصى
تدنيس المسجد الأقصى
محمد شحتة

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تحرك جديد تقوده شرطة الاحتلال لتجنيد عناصر متشددة وناشطين من جماعات "الهيكل" المتطرفة للعمل داخل الوحدة الشرطية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى المبارك. 

وتأتي هذه الخطوة كمؤشر بارز على تسارع المحاولات الصهيونية لفرض وقائع جديدة وتغيير "الوضع القائم" داخل الحرم القدسي الشريف.

ووفقًا للتقرير، تولى نائب قائد وحدة "جبل الهيكل" (المسمى الاحتلالي لساحات الأقصى)، "دانيئيل لارخ"، إطلاق حملة التجنيد عبر نشر دعوات مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات "واتساب" الخاصة بنشطاء اليمين والمستوطنين.

عملية التجنيد 

وجاء في رسالة "لارخ": "أطلقنا مشروعًا لتجنيد شرطيين متدينين لجبل الهيكل، وكل من يريد أن يكون شريكًا في تحقيق السيادة مدعو للتواصل معي". ولجذب أكبر عدد من المنتسبين، قدمت قيادة الشرطة حوافز وتسهيلات غير تقليدية، شملت مرونة كبرى في ساعات وأيام العمل (4 أيام أسبوعيًا أو 10 أيام فقط في الشهر)، مع إمكانية الإعفاء الكامل من مناوبات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى التسويق للمهمة باعتبارها "رسالة وطنية من أعلى مستوى".

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الحاخامات والنشطاء الداعمين لاقتحامات الأقصى باتوا يحثون أتباعهم على الالتحاق بهذه الوحدة. والهدف من ذلك لا يقتصر على تعزيز "الحضور اليهودي" عبر الاقتحامات اليومية فحسب، بل يمتد إلى زرع عناصر شرطية أيديولوجية ومتعاطفة مع مشاريع تهويد المسجد داخل الجهاز الأمني المسؤول عنه.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر في شرطة الاحتلال قوله إن جماعات الهيكل استغلت النقص العددي والصعوبات التي تواجهها الشرطة في تجنيد عناصر للعمل في منطقة البلدة القديمة، لإقحام عناصر محسوبة عليها، مؤكدًا أن قيادة الشرطة لا تمانع ذلك طالما أن المتقدمين لا يملكون سجلات جنائية.

ويتزامن هذا التطور مع سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرًا، برعاية مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف "إيتامار بن جفير"، ومن أبرزها تمديد الساعات المخصصة لاقتحامات المستوطنين، والسماح بأداء طقوس وصلوات تلمودية علنية وإدخال نصوصها إلى الباحات، وكذلك مساعي رفع أعلام الاحتلال رسميًا داخل الحرم، والدعوات المتكررة لإقامة كنيس يهودي.

وتكمن الخطورة الاستثنائية لهذا التقرير في كونه يوثق -للمرة الأولى- محاولة مؤسسية لدمج عناصر متطرفة تنتمي لذات البيئة الأيديولوجية التي تطالب بهدم الأقصى وتغيير هويته، وتحويل عقيدتهم من "نشاط استيطاني" إلى "مهمة رسمية" تحت شعار "تحقيق السيادة"، وهو ما يلغي المسافة الفاصلة بين الجهة المنوط بها تطبيق القانون والتعليمات الأمنية، وبين الجماعات الضاغطة لتغيير الوضع الراهن.

وفي تعليق على هذه التطورات، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن حملة التجنيد هذه تعد جزءًا من استراتيجية احتلالية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المسجد الأقصى. ويشدد المرصد على أن الاحتلال لم يعد يكتفي بالإجراءات الميدانية والقرارات السياسية الفوقية، بل انتقل إلى "إعادة تشكيل البنية البشرية" للأجهزة الأمنية العاملة في باحات المسجد، لضمان وجود عناصر تتبنى رؤية صهيونية راديكالية تهدف إلى فرض واقع جديد يمنح الوجود اليهودي طابعًا دائمًا ومؤسسيًا داخل الحرم القدسي.

المسجد الأقصى الاحتلال التجنيد مرصد الأزهر الأزهر الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مصر تبدأ مرحلة جديدة في التعليم الطبي المتقدم.. نواب البرلمان: مركز المحاكاة الطبية نقلة استراتيجية لبناء منظومة صحية عالمية

طلاب

التقدم لامتحانات المواد التخصصية للمرة الأولى مجانًا طبقا للقانون.. تفاصيل

ندوة حزب الغد

خبير عالمي في ندوة حزب الغد : اللقاحات خط الدفاع الأول في مواجهة الأوبئة

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد