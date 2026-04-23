قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ أبيض.. الزمالك يتفوق على بيراميدز قبل لقاء الدوري

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

يستعد فريق الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يكون له تأثير مباشر على سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

تأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة بين فريقين من أبرز المنافسين على القمة.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

لعب الزمالك وبيراميدز 25 مباراة في محتلف البطولات وحقق الأبيض الفوز في 14مباراة فيما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل في 6 مواجهات.

وسجل الزمالك في مرمى بيراميدز 56هدف واستقبل 39 هدف.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 23 أبريل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتمثل هذه المرحلة نقطة فاصلة في تحديد ملامح بطل الدوري، مما يزيد من أهمية كل نقطة يتم حصدها.

يدخل الزمالك اللقاء وهو يطمح لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين ترتيبه في جدول الدوري والاقتراب أكثر من الصدارة. الفريق الأبيض يقدم مستويات متباينة خلال الفترة الأخيرة، لكنه يمتلك عناصر قادرة على حسم المواجهات الكبرى، وهو ما يعول عليه الجهاز الفني في هذه المباراة المهمة.

تكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة في ظل تقارب النقاط بين فرق القمة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب.

الزمالك بيراميدز نادي بيراميدز الزمالك وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس
السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس
السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة

بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

