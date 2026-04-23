الزمالك يختتم تدريباته استعدادا للقاء بيراميدز في الدوري

يخوض مساء اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة تصدره في مرحلة التتويج.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مجموعة التتويج.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة، نظرًا لتقارب النقاط بين الفرق المتنافسة، ما يجعلها حاسمة في سباق اللقب.

يدخل الزمالك اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث. هذا التقارب يزيد من حدة المنافسة، ويجعل الفوز هدفًا أساسيًا للفريقين.

يفاضل المدير الفني معتمد جمال بين الثنائي محمد إبراهيم وعمر جابر لشغل مركز الظهير الأيسر. ويأتي هذا التردد بسبب القوة الهجومية لبيراميدز من الجبهة اليمنى، والتي يقودها اللاعب محمود زلاكا، ما يتطلب اختيارًا دقيقًا لتعزيز الجانب الدفاعي.

استقر الجهاز الفني بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، وجاء كالتالي:

• حراسة المرمى: مهدي سليمان

• خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

• خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبدالله السعيد

• خط الهجوم: عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الترتيب، وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، خاصة في ظل الضغط المستمر من بيراميدز والأهلي. وتعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق على الاستمرار في المنافسة حتى النهاية.