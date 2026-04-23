حلمي طولان: الخوف أثر على الزمالك أمام شباب بلوزداد.. ودور معتمد جمال حاسم

أكد حلمي طولان نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الفريق عانى من حالة حرص وخوف زائد في مباراة الإياب أمام شباب بلوزداد، وهو ما انعكس على الأداء العام داخل الملعب.

وقال طولان خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن هذا الحذر الزائد أثر بشكل واضح على شكل الزمالك في المباراة.

وأضاف أن مواجهة الزمالك وبيراميدز المقبلة تعد مباراة في غاية الأهمية، مشددًا على أن دور المدير الفني معتمد جمال سيكون حاسمًا في فصل اللاعبين ذهنيًا وتجهيزهم نفسيًا قبل اللقاء.

وأشار إلى أن بعض لاعبي الزمالك يفتقدون الخبرة الكافية للتعامل مع الحضور الجماهيري الكبير، لافتًا إلى أنه لم يشاهد هذا العدد من الجماهير منذ فترة طويلة داخل الاستاد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التشجيع جاء بصورة حضارية ومشرفة.