الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

تحدث إبراهيم عادل عن توقعاته للمباريات الكبرى في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن المواجهات الحاسمة بين الزمالك وبيراميدز وكذلك الأهلي قد تنتهي جميعها بالتعادل، ما يعكس شدة التنافس وتقارب المستويات. 

ورغم ذلك، يرى أن الزمالك هو الأقرب للتتويج باللقب هذا الموسم، خاصة إذا نجح اللاعبون في الحفاظ على تركيزهم رغم التحديات.


أشاد لاعب المنتخب بعدد من النجوم، مؤكدًا أن مهند لاشين هو الأفضل في مصر حاليًا، بينما يظل محمد أبو تريكة مثله الأعلى. 

كما اعتبر أن المدرب كرونسلاف يورتشيتش هو الأفضل بين من عمل معهم.

وأشار إلى أن زيزو ومحمود صابر وحسام عبدالمجيد من أبرز المسددين لركلات الترجيح.


قدم إبراهيم عادل عدة مقارنات مثيرة، حيث فضل عبد الله السعيد على الكرتي وإمام عاشور، واعتبر مصطفى فتحي أفضل من زيزو وبيزيرا، كما اختار تريزيجيه كأفضل من زلاكة وبن شرقي.

وعلى مستوى حراسة المرمى، وضع أحمد الشناوي في الصدارة، يليه مصطفى شوبير ثم محمد الشناوي.


تخيل لاعب بيراميدز صفقات محتملة، متمنيًا ضم حسام عبدالمجيد من الزمالك وإمام عاشور من الأهلي، بينما رشح انتقال محمد الشيبي إلى الأهلي، ومهند لاشين إلى الزمالك، في سيناريو يعكس رؤيته الفنية.

الجماهير والحياة الشخصية
أكد أن اللعب أمام جماهير الأهلي يمثل ضغطًا أكبر، بينما يرى جماهير الزمالك أكثر مرحًا. وعلى الجانب الشخصي، أشار إلى حرصه مع زوجته على حفظ القرآن وتطوير النفس، مؤكدًا أهمية التوازن بين الحياة الرياضية والدينية.

