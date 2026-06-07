نتنياهو: اعتقال أحد المتورطين في هجوم كوخاف يائير والقضاء على المنفذ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مستهل اجتماع الحكومة، إلقاء القبض على أحد المتورطين في الهجوم الذي وقع في منطقة كوخاف يائير، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها لمواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب" على مختلف الجبهات.



وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة يعملون على إحباط مئات الهجمات سنوياً في الضفة الغربية وعلى خط التماس، مضيفاً أن منفذ الهجوم تمكن صباح اليوم من الوصول إلى كوخاف يائير وقتل إسرائيلياً وإصابة آخرين قبل أن تتم تصفيته.



وأشاد نتنياهو بقوات الطوارئ التي تدخلت بشكل سريع في موقع الحادث، كما أثنى على عناصر الشرطة الذين تمكنوا من قتل المنفذ واعتقال شخص آخر يُشتبه بتورطه في تنفيذ الهجوم.