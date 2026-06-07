نتنياهو: لن نسمح لحزب الله بإطلاق النار تجاه إسرائيل

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قال إن الجيش عثر على بنية تحتية ضخمة تحت الأرض خلال العمليات جنوبي لبنان.

وأضاف نتنياهو، أنه لن يسمح لحزب الله بإطلاق النار تجاه إسرائيل، ونوجه ضربات قوية لحزب الله وهو في حالة فرار، وقضينا على 350 عنصرا من حزب الله خلال أسبوع.

وفي وقت سابق أفادت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن حادث إطلاق النار الذي وقع في الداخل الإسرائيلي لم يكن في موقع واحد، بل جرى عبر سلسلة عمليات في عدة نقاط داخل مستوطنة كوخاف يائير الواقعة داخل الخط الأخضر في أراضي عام 1948، قرب مدينة الطيبة، موضحة أن العملية استهدفت تجمعاً لمستوطنين في محطة وقود، قبل أن ينتقل المنفذان إلى مواقع أخرى داخل المستوطنة نفسها.

وأضافت «أبو شمسية» أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن تحرك منفذين اثنين نفذا إطلاق النار في 3 إلى 4 نقاط مختلفة، حيث أشارت بعض المصادر الطبية الإسرائيلية إلى 3 مواقع، بينما تحدثت وسائل إعلام أخرى عن 4 نقاط، ووفق المعطيات الأولية، تم تحييد أحد المنفذين وإعلان مقتله، فيما تمكن المنفذ الآخر من الفرار مؤقتاً قبل أن يتم القضاء عليه لاحقاً، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت المراسلة إلى أن الشرطة الإسرائيلية واجهت في البداية ارتباكاً في توصيف الحادث، حيث تم التعامل معه على أنه حادث جنائي بسبب استخدام مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية (صفراء)، إلا أن التحقيقات اللاحقة، وبعد التأكد من هوية المنفذين، دفعت الأجهزة الأمنية إلى إعادة تصنيف العملية باعتبارها ذات خلفية قومية، في ظل استمرار التحقيقات الميدانية وتقييم ملابسات الحادث.





