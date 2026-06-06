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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية.. ويدين استهداف الاحتلال للجيش اللبناني

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال
محمد على

أكد حزب الله اللبناني أنه استهدف دبابة ميركافا بمسيرة في موقع بلاط الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية.
 


وتستمر عمليات المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال رغم وقف إطلاق النار، وذلك ردا على العدوان والخروقات الإسرائيلية المستمرة.

وحول قتل العسكريين، أكد “حزب الله” أنّ “الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفّذه العدوّ ضدّ سيّارة عسكريّة تابعة لجيشنا الوطني، واستشهاد ضابطَين وجنديّ، جريمة موصوفة مقصودة تضاف إلى الجرائم التي يرتكبها ضدّ شعبنا اللبناني، خصوصًا في الجنوب والبقاع الغربي، وهي نتاج طبيعي لاستهانة السلطة بسيادة البلد ودماء شعبها وتنازلاتها المجانية، وآخرها استسلامها الكامل لشروط العدوّ في واشنطن، ما شجّعه على استباحة دماء شعبنا وجيشنا”.

وأشار “الحزب”، في بيان، إلى “أنّنا نتقدم من عوائل شهداء الجيش ومن المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا وأفرادًا بأحرّ المواساة والتعازي، فإننا ندين هذا العدوان الآثم ونجدد وقوفنا إلى جانب جيشنا الوطني”.

حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي تبرير قتله عدد من العسكريين اللبنانيين بما فيهم من ضابط برتبة كبيرة، قائلا إنه سيفتح تحقيقا حول ذلك.

وقال جيش الاحتلال: “تلقينا مؤشرات على أن حزب الله سيطلق النار على جنودنا من تبنين جنوبي لبنان”.

وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “نحقق في الحادثة ونواصل العمل ضد حزب الله، وليس ضد الجيش اللبناني”.

وأفاد مصدر أمني لبناني باستشهاد عميد وجندي بالجيش في استهداف إسرائيلي لسيارتهما عند طريق الخردلي جنوبي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني استشهادهم، وأعلن أن عدداً من جنوده، بينهم ضابط، استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم العسكرية على طريق الخردلي - النبطية في جنوب لبنان.

تجنب الجيش اللبناني تاريخياً التورط في المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، ولم يشارك إسرائيل في الصراع الحالي.

حزب الله دبابة إسرائيلية الاحتلال الاحتلال للجيش اللبناني

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