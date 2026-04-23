عمر عزب: شيكابالا رمز الزمالك وبيدعم فريق سلة باستمرار

أكد عمر عزب، لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك، أن تتويج فريقه بلقب كأس مصر هذا الموسم جاء عن جدارة واستحقاق، بعد مشوار طويل من العمل والكفاح، مشيرًا إلى أن الهدف كان إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وأوضح عزب خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مجلس إدارة النادي قدم دعمًا كبيرًا للفريق منذ بداية مشواره في البطولة، وهو ما ساهم في تحقيق النجاح، نافيًا في الوقت ذاته ما تردد بشأن وجود أزمات تتعلق بالمستحقات المالية للاعبين، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنها مجرد شائعات هدفها التأثير على استقرار الفريق.

وأشار عزب إلى أن "شيكابالا"، أبرز الداعمين للفريق، ويتابع نتائجه بشكل مستمر، لما يمثله من قيمة كبيرة داخل النادي.

واختتم عزب أن شيكابالا يعد رمزًا وأحد أساطير نادي الزمالك، لما قدمه من تاريخ طويل وإنجازات، مشيرًا إلى أن وجوده يمثل دافعًا كبيرًا لجميع اللاعبين.