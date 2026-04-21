محمد طارق: لاعبو سلة الزمالك أبطال في أصعب الظروف

أكد محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفترة الماضية داخل النادي كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الإدارة نجحت في تجاوز تلك التحديات، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء فريق كرة السلة وتتويجه بالبطولة.

وأوضح طارق، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “أوضة اللبس” المذاع عبر قناة النهار، أن مجلس الإدارة يعمل بشكل مستمر على إسعاد جماهير الزمالك، مؤكدًا أن دعمهم يمثل فارقًا كبيرًا لأي فريق داخل النادي.

وأضاف أن الإدارة تمكنت من حل كافة الأزمات التي واجهت لاعبي فريق السلة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساعدهم على التركيز داخل الملعب وتقديم مستوى مميز تُوّج بالحصول على اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأشار إلى أن هناك خطة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق لأطول فترة ممكنة، من أجل الاستمرار في المنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين هم أصحاب الفضل الحقيقي فيما تحقق، خاصة في ظل الظروف الصعبة، مشددًا على أن جماهير الزمالك كانت شريكًا أساسيًا في هذا النجاح، لما قدمته من دعم مستمر للفريق.