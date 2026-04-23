تم تحريفها.. ثروت سويلم يوضح حقيقة تصريحاته بشأن عدم تأجيل مباريات الزمالك

أكد ثروت سويلم، عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، في تصريحات خاصة لبرنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، أن تصريحاته حول عدم تأجيل أي مباراة للزمالك تم تحريفها.

ونقل الإعلامي محمد أضا، عن ثروت سويلم قوله: «تم تحريف تصريحاتي بشأن عدم تأجيل مباريات للزمالك. لم أقل أنه لا مجال لتأجيل أي مباراة للفريق الأبيض».

وأردف قائلًا: «ما قلته تحديدًا أنه في حال طلب الزمالك تأجيل أي مباراة بسبب خوضه نهائي كأس الكونفيدرالية، سيتم النظر في الأمر من جانب إدارة المسابقات بالرابطة».

وختم سويلم تصريحاته قائلًا: «في النهاية هدفنا أن يكون الزمالك هو بطل أفريقيا».