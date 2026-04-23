تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

تقام اليوم مباراة فريق الزمالك أمام نظيره بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب قد يكون له تأثير مباشر على سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.



تأتي المباراة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة التتويج، وتقام على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهمية المواجهة بين فريقين من أبرز المنافسين على القمة.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – كريم حافظ – محمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين – ناصر ماهر – وليد الكرتي – عودة فاخوري – أحمد عاطف قطا.

الهجوم: فيستون مايلي.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 23 أبريل، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتمثل هذه المرحلة نقطة فاصلة في تحديد ملامح بطل الدوري، مما يزيد من أهمية كل نقطة يتم حصدها.

يدخل الزمالك اللقاء وهو يطمح لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين ترتيبه في جدول الدوري والاقتراب أكثر من الصدارة.