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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

"شاومينج" يدعي تداول امتحان الرياضيات البحتة بالثانوية الأزهرية

"شاومينج" يدعى تداول امتحان الرياضيات البحتة بالثانوية الأزهرية
"شاومينج" يدعى تداول امتحان الرياضيات البحتة بالثانوية الأزهرية
شيماء جمال

ادعت صفحات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج"، تداولها أجزاء من أسئلة امتحان الرياضيات البحتة الخاص بطلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك خلال انعقاد الامتحان داخل اللجان، حيث نشرت صورًا زعمت أنها من الامتحان أثناء أدائه داخل اللجان.

ويؤدي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، امتحان مادة الرياضيات البحتة، اليوم وسط استعدادات مكثفة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، فيما بدأت امتحانات القسم الأدبي امس الأحد الموافق 7 يونيو 2026 بمادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ووجّه بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان، بما يحقق الانضباط والطمأنينة ويعين الطلاب على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

وأكد الشيخ عبد الغني، حرص الأزهر الشريف على الإعداد المبكر لموسم الامتحانات من خلال خطة متكاملة شملت تجهيز اللجان، ومراجعة الإجراءات التنظيمية، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وخروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف.

متابعة الحالات الصحية للطلاب

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، أن الأزهر الشريف وفر طبيبًا داخل كل لجنة امتحانية لمتابعة الحالات الصحية للطلاب والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ، مشددًا على أن الأعذار الطبية الخاصة بالطلاب لا يُعتد بها إلا من خلال لجنة طبية معتمدة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن عملية الاختيار تتم بعناية ودقة شديدتين، مع التأكيد المستمر على ضرورة حسن معاملة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

ولفت إلى أن أعمال التصحيح تبدأ عقب انتهاء الامتحانات، وأن أوراق الإجابة تخضع لثلاث مراحل من المراجعة والتدقيق لضمان تحقيق أعلى درجات الدقة وحصول كل طالب على حقه كاملًا.

وشدد الشيخ أيمن عبدالغني، على أن الأزهر الشريف ينظر إلى امتحانات الثانوية الأزهرية باعتبارها مسؤولية تعليمية وتربوية كبرى، ويعمل على توفير جميع الإمكانات التي تكفل خروجها بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة التعليم الأزهري.
 

الرياضيات البحتة الغش الإلكتروني شاومينج علمي الشهادة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية

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