حلمي طولان: وائل جمعة كان قريبا من الزمالك.. وغياب التمويل حسم انتقاله للأهلي

كشف حلمي طولان نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن كواليس محاولات سابقة لضم عدد من اللاعبين إلى القلعة البيضاء، أبرزهم وائل جمعة، مؤكدًا أنه كان قريبًا جدًا من الانضمام للزمالك قبل أن يحسم انتقاله إلى الأهلي.

وقال طولان خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه تواصل مع الدكتور كمال درويش لإتمام الصفقة، لكن عدم توافر المقابل المالي حال دون إتمام التعاقد.

وأضاف أن اللاعب كتب رغبة رسمية للانضمام إلى الزمالك، لكن بعد مغادرته مباشرة، تحرك مسؤولو الأهلي وتعاقدوا معه لينتقل لاحقًا إلى القلعة الحمراء.

كما روى طولان واقعة أخرى تخص أحمد شديد قناوي، مؤكدًا أنه وقع بالفعل للزمالك، لكنه عاد وطلب الحصول على عقوده، فقام بتسليمها له دون أي اعتراض.