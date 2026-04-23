أشرف قاسم: انتقالات الأهلي والزمالك أصبحت طبيعية.. ومباراة بيراميدز تحسم في “نص الملعب”

أكد أشرف قاسم نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن انتقال اللاعبين بين الأهلي والزمالك في الوقت الحالي لم يعد يمثل أزمة كما كان في الماضي، مشيرًا إلى أن الوضع اختلف كثيرًا مقارنة بفترات سابقة شهدت جدلًا كبيرًا مثل انتقال رضا عبدالعال.

وقال قاسم خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الزمالك حاول تجديد عقد اللاعب لكنه لم يتم التوصل لاتفاق، ما أدى لانتقاله إلى الأهلي.

وأضاف أن رحيل نبيل عماد دونجا لم يؤثر على الزمالك، وهو ما ظهر في النتائج والأداء، مؤكدًا أن الفريق أصبح أكثر توازنًا مع الجهاز الفني الحالي بقيادة معتمد جمال، ولم يعد يعتمد على لاعب واحد بل على المجموعة بالكامل.

وأشار قاسم إلى أن مواجهة الزمالك وبيراميدز تعد مباراة “نص الملعب”، حيث ستكون السيطرة على خط الوسط مفتاح الفوز، لافتًا إلى أن الزمالك في الفترة الأخيرة قدم مستويات جيدة أمام بيراميدز بوجود عناصره الأساسية.

كما أوضح أن مباريات بيراميدز والأهلي لها تأثير مهم في مشوار الزمالك بالدوري، مؤكدًا أهمية تجهيز اللاعبين نفسيًا ومعنويًا لمثل هذه المواجهات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير تمثل عنصرًا حاسمًا، قائلًا إن دعمهم قادر على رفع أداء اللاعبين من 50 أو 60% إلى مستوى كامل داخل الملعب.