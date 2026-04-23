شوقي غريب: أحمد فتوح "جوكر" .. وهذا سر تذبذب مستوى الزمالك

أكد شوقي غريب نجم غزل المحلة والكرة المصرية السابق، أن مباراة الزمالك وبيراميدز كانت تحتاج إلى طاقم تحكيم أجنبي، نظرًا لكونها مواجهة فاصلة في مشوار البطولة، مشددًا على أن ذلك لا يقلل من قيمة التحكيم المصري.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الحكم محمود وفا لا يعاني من أي عقوبات، وسيقود مباراة غزل المحلة وبتروجيت في الدوري بشكل طبيعي، ولا توجد أي أزمات متعلقة به.

وأضاف أن أحمد فتوح لاعب الزمالك يمتلك قدرات فنية مميزة، حيث لعب تحت قيادته لمدة 5 مواسم في المنتخب الأولمبي، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يمنح أي مدرب مرونة كبيرة، خاصة في ظل وجود عناصر أخرى مثل محمود بنتايج.

وأشار غريب إلى أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يعتمد على هيكل أساسي للمباريات إلى جانب مجموعة بديلة، لمواجهة ضغط اللقاءات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يعاني حاليًا من ضغط كبير بسبب اشتباك المباريات بين الدوري المحلي والبطولة القارية، واختلاف المدارس الكروية، موضحًا أن تركيز اللاعبين على هدف التتويج قد يؤدي أحيانًا إلى ظهور بعض الأخطاء.