جمال الزهيري: مواجهة الزمالك وبيراميدز خارج التوقعات وقد تحسم بطل الدوري

أكد جمال الزهيري، الناقد الرياضي، أن مواجهة الزمالك وبيراميدز في مرحلة التتويج من الدوري المصري الممتاز تأتي خارج نطاق التوقعات، في ظل التقارب الكبير في المستوى بين الفريقين، وصعوبة ترجيح كفة طرف على الآخر قبل انطلاق اللقاء.

وقال الزهيري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذه المباراة تمثل نقطة فارقة في سباق المنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أنها قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، في ظل الصراع القوي بين الزمالك وبيراميدز، إلى جانب الأهلي.

وأشار أضا إلى أن اللقاء المرتقب سيكون قويًا للغاية، نظرًا لأهميته الكبيرة للفريقين، ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

وشدد الزهيري على ضرورة منح الثقة للحكام المصريين في إدارة مثل هذه المباريات المهمة، مؤكدًا أهمية دعمهم في هذه المرحلة الحساسة من عمر المسابقة.

واختتم الزهيري تصريحاته بالتعبير عن أمنيته في تحقيق الزمالك الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، والتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية، في ظل طموحات الجماهير بمواصلة النجاحات على الصعيد القاري.