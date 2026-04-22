الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الزمالك وبيراميدز

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراة الزمالك و بيراميدز عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي.



و كتب الغندور عبر موقع فيسبوك :"توقعاتكم لمباراة الزمالك و بيراميدز".

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء غد الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يُعد من أبرز مواجهات المرحلة الحاسمة.

التأهل إلى الكونفدرالية

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله سلبيًا مع شباب بلوزداد في إياب نصف النهائي.