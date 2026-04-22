تعرف على حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، عن تعيين الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً.

وجاء اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء بعد عدم تقدم الناديين بطلب لاستقدام حكام أجانب للمباراة المرتقبة.

وتعد هذه المباراة هي الظهور رقم 14 للحكم محمد الغازي خلال الموسم الحالي، في إطار مشاركته المستمرة في إدارة مباريات الدوري.

وخلال مسيرته في الدوري المصري الممتاز، أدار الغازي 30 مباراة منذ بداية ظهوره في موسم 2023-2024، أشهر خلالها 110 بطاقة صفراء، و9 بطاقات حمراء.

كما أدار 13 مباراة في الموسم الحالي، وسبق له إدارة 5 مباريات لبيراميدز، منها 3 مباريات هذا الموسم، بينما أدار للزمالك 3 مباريات، من بينها مباراتان في الموسم الحالي، إضافة إلى مباراة واحدة في كأس مصر أمام بلدية المحلة في دور الـ32 بالموسم الماضي.

وجاء طاقم التحكيم كاملاً على النحو التالي:

محمد الغازي: حكم ساحة

محمود أبو الرجال: حكم مساعد

يوسف البساطي: حكم مساعد

محمد العتباني: حكم رابع

محمد الشناوي: حكم تقنية الفيديو

أحمد حسام طه: حكم مساعد تقنية الفيديو

محمود دسوقي: حكم مساعد تقنية الفيديو