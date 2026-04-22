طارق يحيى: روح الـ+90 انتقلت من الأهلى لـ الزمالك

توقع طارق يحيى نجم الزمالك السابق، تتويج فريق كرة القدم الأول بالقلعة البيضاء، بلقب الدورى المصرى، حيث يرى أن الفارس هو الأقرب للبطولة.

وقال يحيى فى تصريحات إذاعية: «مواجهة الزمالك وبيراميدز على الورق متكافئة ولكن الزمالك يمتلك الأفضلية، وغيابات بيراميدز مؤثرة عن غيابات الزمالك، ولكن الزمالك حالته أفضل ولكن الأهم هو حالة اللاعبين».



وأضاف: «جمهور الزمالك عامل حالة جميلة على اللاعبين، والعامل النفسى لدى لاعبى الزمالك أفضل من بيراميدز، وتعادل الزمالك مع بيراميدز والأهلى معناه إن الزمالك بطل الدوري».

وواصل: «متفائل بحصد الزمالك لبطولتى الدورى والكونفدرالية والزمالك يلعب بلا ضغوط عكس الأهلى وبيراميدز وخروجهم الأفريقى وروح الفوز فى اللحظات الأخيرة انتقلت من لاعبى الأهلى إلى لاعبى الزمالك».