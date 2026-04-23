عصام سالم: الزمالك سيكون الأقرب للقب الدوري حال انتصاره على بيراميدز

أكد الناقد الرياضي عصام سالم أن نادي الزمالك سيكون الأقرب للقب الدوري حال انتصاره على بيراميدز في مواجهة الغد المرتقبة بمرحلة التتويج.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «دخلنا في مرحلة المواجهات العاصفة بـ6 نقط بداية من مباراة الزمالك وبيراميدز وانتهاءً بمباراة الزمالك والأهلي ومرورًا بمباراة بيراميدز والأهلي».

وأضاف سالم: «مباراة الزمالك وبيراميدز محورية وهي مباراة من الوزن الثقيل».

وأردف قائلًا: «الزمالك لو استطاع في الفوز على بيراميدز فأنه سيكون الأقرب في لقب الدوري المصري بنسبة 85%

ولفت عصام سالم إلى أن الفارق عمليًا للزمالك مع الأهلي في الترتيب حتى الآن نقطتين وليس 5 نقاط حتى خوض مباراة بيراميدز.

وتوقع سالم أن نادي الزمالك هو الأقرب للانتصار في مباراة الغد أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف.