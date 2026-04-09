شوقي غريب بعد تعثر الأهلي: الدوري لم يحسم بعد

أكد شوقي غريب، نجم الكرة المصرية السابق، أن المنافسة على لقب الدوري المصري لا تزال مفتوحة، مشيرًا إلى أن فرق المربع الذهبي ما زالت تمتلك فرصًا قائمة للتتويج بالبطولة.

وقال شوقي غريب خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن “الدوري ما زال في الملعب ولم يُحسم لأي فريق حتى الآن، رغم أن بعض الفرق عززت من حظوظها في المنافسة، لكن الفرص لا تزال متاحة للجميع”.

وأشار إلى طموحات سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن الفريق يسعى للتواجد ضمن المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل، ويمتلك الدوافع لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن الأهلي خاض مباراته أمام سيراميكا بالتشكيل الأمثل، مستفيدًا من الحالة الفنية الجيدة للاعبيه الدوليين العائدين من الارتباطات الدولية، وهو ما انعكس على أداء الفريق خلال اللقاء.