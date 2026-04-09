تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس
لبنان.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 203 و1000 مصاب
إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في إيران لتعزيز التواصل الدبلوماسي
لدعم المحتوى المعرفي .. وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق دار نشر بمركز سقارة لأول مرة منذ 42 عامًا
مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم بيع الوقف لاستبداله بمسجد أوسع
مقتـ.ل 182شخصاً وإصابة 890 آخرين .. قرار عاجل من الرئاسة اللبنانية بعد المجـ.زرة الإسرائيلية
البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بـ «كينج مريوط» وسط حضور كنسي وشعبي
اليوم.. الأهلي يلتقي الجزيرة والزمالك مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة
4 وزراء يضعون خريطة تنفيذ القرى المنتجة.. والصناعات الغذائية والنسيجية نواة التنمية بالريف
شركات وعقارات وسيارات فارهة.. كيف أخفى محمد وزيري ملايين هيفاء وهبي؟
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفيدرالية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم القضاء على السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الصحة الإسرائيلية : إصابة أكثر من 7400 إسرائيلي منذ بداية الحرب

محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة أكثر من 7400 إسرائيلي منذ بداية الحرب منهم نحو 118 ما زالوا يتلقون العلاج .

وفي سياق آخر ، شهدت بيروت تصعيداً عسكرياً خطيراً إثر سلسلة غارات جوية مكثفة نفذها جيش الاحتلال، استهدفت مواقع متعددة في مناطق مكتظة بالسكان خلال إطار زمني قصير، مما خلف دماراً واسعاً في الأبنية السكنية وتصاعداً لأعمدة الدخان التي غطت سماء المدينة.

وأشارت وكالات الأنباء، إلى أن فرق الإسعاف اللبنانية هرعت إلى المواقع التي استهدفها القصف الإسرائيلي لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وتشير التقارير الأولية إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى ومئات الجرحى، الأمر الذي وضع القطاع الصحي المنهك أساساً أمام اختبار هو الأصعب منذ بدء التوترات، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

واضطرت المستشفيات والمراكز الطبية في بيروت وضواحيها، إلى إطلاق نداءات استغاثة عاجلة جراء التدفق الهائل للمصابين الذين تجاوزت أعدادهم القدرة الاستيعابية للعديد من المنشآت الطبية. وتسبب هذا التصعيد الكبير وأعداد الضحايا الذي لم يتوقف في أزمة "نقص وحدات الدم" كأخطر تحدٍ يواجه الفرق الطبية، حيث بات فقدان هذا المورد الحيوي يهدد حياة المئات الذين يعانون من إصابات بليغة، وحروق شديدة، ونزيف داخلي ناتج عن الشظايا، وهي حالات تتطلب عمليات نقل دم فورية لضمان البقاء على قيد الحياة.

وتسببت هذه الأزمة في عجز طبي، رغم الجهود الجبارة التي يبذلها الأطباء والممرضون لإجراء الجراحات تحت ضغوط قاسية، إلا أن نفاذ المخزون في بنوك الدم جعل التدخلات الطبية المتقدمة تقف عاجزة أمام خطر الموت المحدق بالجرحى.

ونتج عن هذه التطورات، كارثة إنسانية تتطلب تحركاً فورياً من كافة أطياف المجتمع، حيث أصبحت عملية التبرع بالدم ضرورة قصوى وليست خياراً ثانوياً، حيث تناشد السلطات الصحية اللبنانية جميع المواطنين الأصحاء بضرورة التوجه فوراً إلى مراكز التبرع للمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وأكدت أن كل وحدة دم يمكن أن تشكل الفارق بين الحياة والموت لشخص مصاب، ومع استمرار تدهور الأوضاع الميدانية، تظل صور المستشفيات المكتظة وصرخات الجرحى تذكيراً صارخاً بالثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون في ظل النزاعات المسلحة، مما يجعل الاستجابة لهذا النداء الإنساني مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل.
 

