الصحة الإسرائيلية: المستشفيات استقبلت 122 مصابا خلال الساعات الــ 24 الماضية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة الإسرائيلية، قالت إن المستشفيات استقبلت 122 مصابا خلال الساعات الــ 24 الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم نقل 4829 مصابا إلى المستشفيات ولا يزال 111 منهم يتلقون العلاج منذ بدء الحرب.



وأفاد مسؤول أمريكي بأن الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات، حيث أن وقف الهجمات لـ5 أيام يقتصر على مواقع الطاقة.

وأضاف المسؤل أن إسرائيل ليست حالياً طرفاً مباشراً في المحادثات مع إيران وأي اتفاق سيكون في مصلحتها أيضاً.

و من جهة أخرى، دوت أصوات انفجارات في وسط إسرائيل، صباح الثلاثاء، بعد هجوم صاروخي إيراني، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتراض عدد من الصواريخ، وسقط بعضها في مناطق مفتوحة ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يستهدف وسط إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب.

ودوت صفارات الإنذار لدقائق في المناطق المستهدفة.