جاستن راسل: إدارة ترامب تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية لإنجاح وقف النار

قال جاستن راسل المدير التنفيذي لمركز السياسة الخارجية العالمية، إنّ إدارة الرئيس ترامب تواجه ضغوطًا كبيرة داخليًا وخارجيًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في النزاع القائم.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن النزاع الحالي لا يحظى بدعم شعبي في الولايات المتحدة، وهو ما يرفع كلفة العيش ويزيد أسعار البنزين والغذاء وأعمال الصيانة المنزلية، ما يضع الرئيس الأمريكي تحت ضغوط متصاعدة من الناخبين والحلفاء في الناتو والدول العربية في الشرق الأوسط.

وأشار راسل إلى أن جهود الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بما في ذلك رئاسة مجلس الأمن من قبل دول الخليج مثل البحرين، كانت جزءًا من محاولة دفع عملية السلام رغم الفيتو من روسيا والصين.

وذكر أن وقف إطلاق النار الهش، الذي أشار إليه نائب الرئيس الأمريكي سابقًا، يعكس طبيعة عملية تفاوضية معقدة ومرهونة بالثقة المتبادلة بين الأطراف، مؤكدًا أن هذا التوازن لا يتيح تحقيق جميع المطالب بسرعة، وأن الدبلوماسية تحتاج إلى صبر ووساطة متواصلة.

كما لفت جاستن راسل إلى أن هناك توقعات غير واقعية لدى إيران بشأن استفادتها الاقتصادية من السيطرة على الملاحة البحرية أو الحصول على أموال إضافية، مؤكدًا أن العالم، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لن يسمح باستغلال هذه الفرص لفرض أجندة سياسية أحادية.

