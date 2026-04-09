قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
الأوقاف تطلق دورات الوعي بالصحة الإنجابية وخطر الزيادة السكانية بجميع مديريات الجمهورية
عودة السفير إلى طهران.. إسبانيا تعيد فتح سفارتها في إيران
خطة الدولة لإحياء صناعة الغزل والنسيج.. هل تستعيد مصر ريادتها التاريخية؟
الذكرى الـ40 لاغتيال خامنئي.. الحرس الثوري: سنقتدي بفكر قائد الأمة
الشرطة الإيرانية تعتقل 12 شخصا بخوزستان بتهمة التخابر مع أمريكا وإسرائيل
بعد إغلاقه 40 يوما .. 3000 فلسطيني يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى
النقل تطلق حملة للتوعية من السلوكيات السلبية بوسائل المواصلات
التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 13.5% خلال مارس 2026
اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا.. يسرا تدعم لبنان وشعبها
حزب الله يقصف الأراضي المحتلة بالصواريخ وصفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة
الزمالك يترقب مواجهة الحسم.. اليوم مؤتمر صحفي لمعتمد جمال قبل صدام شباب بلوزداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الشرطة الإيرانية تعتقل 12 شخصا بخوزستان بتهمة التخابر مع أمريكا وإسرائيل

محمود نوفل

أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال 12 شخصا بخوزستان، جنوب غربي إيران، بتهمة التواصل مع الكيان الصهيوني وأمريكا.

ومنذ قليل، ذكرت الشرطة الإيرانية في سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد استشهاد عنصر من الشرطة الإيرانية في  مدينة إيرانشهر إثر هجوم مسلح إرهابي على نقطة للشرطة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاستخبارات في إيران أنها تمكنت من ضبط شحنة من معدات الاتصالات التجسسية المتطورة، واعتقال جاسوس و8 إرهابيين انفصاليين في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الاستخبارات في بيان لها: "نعلن للشعب الإيراني الأبي أنه وبناءً على تقارير شعبية وعمليات استخباراتية نفذها "جنود إمام الزمان المجهولون" في محافظة أذربیجان الغربية، تم ضبط شحنة ضخمة من أجهزة الاتصالات التجسسية التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني، كما تم اعتقال 8 أعضاء من زمرتين إرهابيتين انفصاليتين وإلقاء القبض على جاسوس أجنبي".

وأوضحت تفاصيل العملية كالآتي:

ضبط شحنة معدات اتصالات متطورة مخصصة للتجسس: تمكن "جنود إمام الزمان المجهولون" في المديرية العامة للاستخبارات بمحافظة آذربایجان الغربية من رصد وضبط شحنة كبيرة من معدات الاتصالات المتطورة المستخدمة في التجسس أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد عبر الحدود الشمالية الغربية.

تضم هذه الشحنة 45 جهاز اتصالات من إنتاج شركات أمريكية وصهيونية، كانت في طريقها للتوزيع في مناطق مختلفة داخل البلاد.

تحديد واعتقال 8 من مرتزقة الزمر الإرهابية الانفصالية في محافظة آذربیجان الغربية: إثر الرصد الاستخباراتي، تم تحديد واعتقال 8 أعضاء ينتمون لزمرتين إرهابيتين انفصاليتين، 4 من هؤلاء المرتزقة التابعين للعدو الأمريكي الصهيوني كانوا يشكلون خلية داخلية لإحدى هذه الزمر في مدينة "بیرانشهر"، وكانوا يعملون على إرسال إحداثيات مواقع تمركز القوات الدفاعية الإيرانية للعدو، بانتظار إعلان العدو الصهيوني عن "ساعة الصفر" لبدء العمليات. كما تم تحديد واعتقال 4 أعضاء آخرين من الزمر الانفصالية في مدينتي "أرومية" و"أشنوية".

تحديد واعتقال جاسوس بالوكالة للعدو الأمريكي الصهيوني في آذربیجان الغربية: هذا الجاسوس، الذي تم تجنيده من قبل جهاز استخبارات وسيط (طرف ثان)، كان يقوم عمليا بالتجسس وإرسال المعلومات التي تخدم أهداف العدو الأمريكي الصهيوني. وقد تم التعرف عليه واعتقاله في مدينة "بیرانشهر" من قبل رجال الاستخبارات في المحافظة.
 

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

