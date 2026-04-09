الخارجية الفرنسية تطالب إيران بضرورة التخلي عن دعم حزب الله وحماس والحوثيين

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إيران التخلي عن خططها لامتلاك أسلحة نووية وعدم استخدام المسيّرات والصواريخ.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في تصريحات له : لا أعتقد أن أحدا انتصر في الحرب الحالية وهناك وقف لإطلاق النار.



كما حث الوزير الفرنسي النظام الإيراني على ضرورة التخلي عن دعم جماعات مثل حزب الله وحماس والحوثيين وفتح مضيق هرمز.



وأشار إلى أن حركة المرور في مضيق هرمز لن تكون سلسة حتى يتوصل المتحاربون إلى اتفاق.

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أعلنت اعتماد مسارين بحريين بديلين لعبور السفن في مضيق هرمز، وذلك على خلفية مخاوف من احتمال وجود ألغام بحرية في المسارات التقليدية.

ونقلت وكالة “مهر” عن بيان للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري أن المسارين الجديدين يقعان شمال وجنوب جزيرة “لارك”، مع إلزام السفن بالتنسيق المسبق مع البحرية الإيرانية واتباع هذه الطرق حتى إشعار آخر، لضمان سلامة الملاحة وتفادي أي مخاطر محتملة.