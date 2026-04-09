رئيس وزراء اليونان يدعو لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ويرفض الرسوم الإيرانية

دعا رئيس الوزراء اليوناني إلى ضرورة تأمين مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.



وأكد أن حرية الملاحة تمثل ركيزة أساسية لاستقرار التجارة العالمية، مشددًا على أهمية الحفاظ على انسيابية حركة النقل البحري دون عوائق.



وفي السياق ذاته، أعرب المسؤول اليوناني عن رفضه لأي خطوات من شأنها فرض رسوم على عبور السفن، في إشارة إلى المقترحات الإيرانية بفرض رسوم على المرور عبر المضيق، معتبرًا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد في الأوضاع الإقليمية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.