بعد إغلاقه 40 يوما .. 3000 فلسطيني يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى

نجح نحو 3000 فلسطيني في أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، بعد أربعين يوما على إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب تصريحات محافظة القدس، فإن آلاف المصلين تمكنوا من أداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة التي شملت فحص الهويات ومنع عدد من الشبان من الدخول، إلى جانب الاعتداء على بعض المصلين عند الأبواب ومحاولة إبعادهم عن باحات المسجد.

ولفتت المحافظة إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت المرابطة منتهى أمارة عند أحد أبواب المسجد الأقصى، وذلك بعد ساعات قليلة من اعتقال شاب آخر داخل ساحات الأقصى.

كما اعتدى جنود الاحتلال على عدد من الشبان، وأجبرهم على مغادرة باحات المسجد الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستعمرين.