خطة الدولة لإحياء صناعة الغزل والنسيج.. هل تستعيد مصر ريادتها التاريخية؟

تسعى الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إلى إعادة إحياء واحدة من أعرق الصناعات الوطنية، وهي صناعة الغزل والنسيج، التي طالما شكلت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وفي ظل خطط التطوير الشاملة، تتزايد التوقعات بعودة مصر إلى مكانتها الرائدة عالميًا في هذا القطاع الحيوي.

تحركات حكومية لإعادة بناء القطاع

أكد محمد الكاتب، أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بعد فترة من التراجع، وذلك من خلال:

تطوير شركات قطاع الأعمال العام

تحسين جودة المواد الخام

دعم سلاسل الإنتاج

تحديث المصانع والبنية التحتية

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع نمو ملحوظ في استثمارات القطاع الخاص.

مناطق صناعية جديدة تدعم الإنتاج

ضمن خطة التطوير، عملت الدولة على إنشاء وتطوير مناطق صناعية متخصصة في عدد من المدن، من بينها:

كفر الدوار

المحلة الكبرى

العبور

العاشر من رمضان

إلى جانب التوسع في محافظات الصعيد، ما يعزز من انتشار الصناعة جغرافيًا ويوفر فرص عمل واسعة.

تطوير مصانع المحلة.. نقطة تحول رئيسية

تُعد مصانع المحلة من أهم ركائز صناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث بلغت نسب التطوير بها أكثر من 45%.



ومن المتوقع أن تسهم هذه التحديثات في:

زيادة القدرة الإنتاجية

تحسين جودة المنتجات

تقليل الفاقد في المواد الخام

كما تستهدف الدولة تحويل القطن المصري طويل التيلة إلى منتجات نهائية بدلًا من تصديره كمادة خام، وهو ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد.

نمو الصادرات وزيادة العائد الاقتصادي

شهدت صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يشمل:

الغزل

النسيج

الملابس الجاهزة

المفروشات

قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت من أقل من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار حاليًا.

ويستهدف القطاع:

مضاعفة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة

تلبية احتياجات السوق المحلي

تقليل الاعتماد على الاستيراد

صناعة كثيفة العمالة وداعمة للاقتصاد

تُعد صناعة الغزل والنسيج من أكثر الصناعات استيعابًا للعمالة، حيث توفر فرص عمل لملايين المصريين، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

كما تساهم في:

دعم الناتج القومي

تنشيط الصناعات المرتبطة

تعزيز الصادرات المصرية

التحديات والفرص

رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع يواجه عددًا من التحديات، أبرزها:

المنافسة العالمية

تقلبات أسعار المواد الخام

الحاجة المستمرة للتحديث التكنولوجي

في المقابل، تمتلك مصر فرصًا قوية، منها:

القطن المصري عالي الجودة

الموقع الجغرافي المتميز

توافر العمالة المدربة

مستقبل واعد للقطاع

تعكس خطط التطوير الحالية توجهًا استراتيجيًا نحو إعادة بناء صناعة الغزل والنسيج على أسس حديثة، بما يضمن استدامتها وقدرتها على المنافسة عالميًا.

تمضي مصر بخطوات ثابتة نحو استعادة مكانتها في صناعة الغزل والنسيج، مدعومة باستثمارات كبيرة وخطط تطوير شاملة. ومع استمرار هذه الجهود، يبدو أن القطاع في طريقه ليصبح أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.