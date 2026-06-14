أسماء الجهاز المعاون لـ حمزة الجمل في تدريب الاتحاد السكندري

أعلن الاتحاد السكندري عن عن أعضاء الجهاز الفني المعاون لحمزة الجمل المدير الفني في تدريب زعيم الثغر في الموسم الجديد على هامش المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني بقيادة الجمل بمقر النادي في فرع سموحة.



وجاء تشكيل الجهاز الفني للاتحاد السكندري كالتالي:-



حمزة الجمل مديراً فنياً

محمد حمص مدرب عام

أحمد حسن مكى مدرب

الوكيل سلامة مدرب

محمد يونس مدرباً للحراس



وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد سلامة، التعاقد رسميًا مع المدرب حمزة الجمل لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد وتحقيق تطلعات جماهير زعيم الثغر.



وأكد مجلس إدارة النادي، في بيان رسمي، أن اختيار حمزة الجمل جاء بعد دراسة متأنية للمرحلة المقبلة، في ظل ما يتمتع به المدرب من خبرات فنية كبيرة وسيرة تدريبية مميزة. وأوضح المجلس أن الجمل يمتلك الإمكانات التي تؤهله لقيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية وإعادة الاتحاد السكندري إلى المكانة التي يستحقها بين كبار الأندية المصرية.

وأشار البيان إلى أن الإدارة تضع كامل ثقتها في المدير الفني الجديد، وتؤمن بقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتلبية طموحات جماهير النادي التي تتطلع لرؤية فريقها في أفضل صورة خلال الموسم المقبل.