الشرطة العراقي: الحديث عن رحيل مؤمن سليمان “سابق لأوانه"

حسم مصدر مسؤول داخل الشرطة الجدل الدائر حول مستقبل المدير الفني مؤمن سليمان، مؤكدًا أن كل ما يثار بشأن رحيله في الفترة الحالية “سابق لأوانه” ولا يستند إلى أي نقاشات رسمية داخل النادي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور، أن المدرب مستمر في منصبه بشكل طبيعي، في ظل تركيز الجهاز الفني والإدارة على المنافسة القوية في الدوري العراقي، خاصة مع تبقي ثماني جولات حاسمة ستحدد شكل الصراع على اللقب.

وأشار إلى أن عقد مؤمن سليمان يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن كل السيناريوهات تظل واردة بعد انتهاء المسابقة، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي نية لإحداث تغييرات فنية قبل حسم مشوار الفريق محليًا.