اجتماع مرتقب بين معتمد جمال وجون إدوارد لحسم ملفات الزمالك بعد الكونفدرالية

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك، اتفق مع جون إدوارد، على عقد اجتماع موسع عقب انتهاء نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بقطاع الكرة داخل القلعة البيضاء، في إطار الاستعداد المبكر للموسم الجديد.

وأضاف عبر برنامج ستاد المحور، أن هذا يأتي على رأس الملفات التي سيتم حسمها خلال الاجتماع، ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، في ظل الاتجاه لإعادة هيكلة القائمة بما يتناسب مع احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تحديد أسماء اللاعبين الذين سيتم الإبقاء عليهم.

واختتم، أن الاجتماع يشهد مناقشة ملف تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع النادي، حيث تسعى الإدارة الفنية لوضع تصور نهائي بشأن القوام الأساسي للفريق، وضمان استقرار العناصر المؤثرة قبل انطلاق الموسم الجديد.