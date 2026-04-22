تعليق ناري من الغندور على ظهور ابنة معتمد جمال في المدرجات

علق الإعلامي خالد الغندور، على مشهد ظهور ابنة المدير الفني للفريق معتمد جمال، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مباراة نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد، حيث ظهرت وهي تشجع والدها بحماس وتأثر شديد.

وكتب الغندور، عبر حسابه على موقع «فيسبوك» : ما ظهر من الطفلة “ملك”، يعكس مشاعر الانتماء والدعم الحقيقي، مشيرًا إلى أنها جسّدت معنى الحب والارتباط العائلي بالنادي، في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها والدها في مهمته الفنية.

وأضاف أن تشجيع كرة القدم لا يقتصر على الفوز والخسارة، بل يرتبط بالمشاعر والانتماء والحلم، مؤكدًا أن الجماهير لا تشجع فقط الأندية، بل تشجع ذاتها وأحلامها وطموحاتها.

وأوضح أن جمهور الزمالك يتميز بحالة خاصة من الانتماء، حيث يرى أن النادي يعكس فكرة الكفاح والتحدي في مواجهة الظروف، معتبرًا أن هذا الانتماء يتجاوز الأرقام والإحصائيات، ليصبح حالة وجدانية مرتبطة بالهوية.

وأشار إلى أن هذه الروح تظهر في دعم الجماهير للنادي في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن الرياضة الحقيقية تقوم على الحب والدعم والتضحية والأخلاق والمبادئ، وليس فقط على النتائج والبطولات.

واختتم قائلا: " الزمالك سيظل “فكرة وحلمًا جميلًا وطموحًا مستمرًا”، مشددًا على أن مشاعر الانتماء لا يمكن قياسها بالأرقام، وإنما تُقاس بالحب والدعم المستمر للنادي.