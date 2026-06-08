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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برلمانية: التحديات العالمية تفرض علينا تبني سياسات اقتصادية مرنة

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أكدت النائبة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة ، أصبحت تفرض على مختلف الدول ضرورة إعادة صياغة أولوياتها الاقتصادية وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وأوضحت " فاخر" في تصريح  خاص لموقع " صدى البلد" أن ما تشهده الساحة الدولية من أزمات متتابعة وتقلبات في سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والتمويل، يستوجب تبني سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية.


وأشارت عضو الشيوخ إلى أن التحديات الجيوسياسية،  أصبحت عاملاً مؤثراً بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد العالمي، ما يفرض على الدول، مواصلة جهودها في تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم الصمود الاقتصادي وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات.


جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي يعقد بالقاهرة ويستضيفه اتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك بمشاركة الدكتور محمد فريد – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و يارد مولا – رئيس منظمة التأمين الأفريقية (AIO) ، و علاء الزهيري، نائب رئيس منظمة التأمين الأفريقية ورئيس اتحاد شركات التأمين في مصر.

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