حلمي طولان: بدلاء الزمالك لا يصنعون الفارق

أكد حلمي طولان نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن من أبرز العلامات السلبية داخل الفريق خلال الموسم الجاري هو عدم امتلاك “الاستكواد” الأفضل، مشيرًا إلى أن البدلاء لا ينجحون في صناعة الفارق بالشكل المطلوب.

وقال طولان خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن هذا الأمر دفع الجهاز الفني إلى تثبيت التشكيل بشكل مستمر دون تغييرات كبيرة.

وأضاف أن هناك مساحات واضحة في منطقة وسط الملعب وخط الدفاع داخل صفوف الزمالك، معربًا عن تخوفه من أن يستغل بيراميدز هذه الثغرات في المواجهات المقبلة.