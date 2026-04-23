عروض عربية ومحلية لمحمد يوسف والمدرب ينتظر قرار الأهلي بشأن منصب المدير الرياضي

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر مقرب من المدرب محمد يوسف، أنه يمتلك عدة عروض من أندية عربية ومحلية، وذلك من أجل تولي تدريب إدحهما ببداية الموسم المقبل، وذلك بعد الإتجاه داخل الأهلي بإلغاء منصب المدير الرياضي بالنادي.

وقال المصدر في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن المدرب محمد يوسف يمتلك عرضين واحد من الدوري الليبي وأخر بالدوري العراقي، كما يمتلك المدرب عرضًا من أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

واختتم، محمد يوسف ينتظر نهاية الموسم الجاري وتحديد مصيره أولا من العمل داخل النادي الأهلي، ومن ثم إتخاذ القرار النهائي بشأن قبول إحدى العروض المقدمة له.