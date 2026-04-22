محمد شبانة: سيد عبد الحفيظ يقود مفاوضات الأهلي للتعاقد مع جوزيه جوميز

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة وقوية مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الحالي لنادي الفتح السعودي، والذي سبق له تدريب الزمالك.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "الأهلي يفاوض بقوة جوزيه جوميز؛ لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الجديد".

وأضاف: "سيد عبدالحفيظ هو من يقود ملف المفاوضات مع المدرب، حيث يرى أن شخصية جوميز تتناسب مع طبيعة النادي الأهلي في الوقت الحالي، خاصة في ظل وجود كوكبة مميزة من النجوم داخل الفريق".

وتابع: "تمت بالفعل عدة اتصالات بين الطرفين، وهناك تفاؤل بإمكانية نجاح المفاوضات؛ ليصبح جوميز المدير الفني للأهلي في الموسم المقبل".

واستطرد: "جوميز يتمتع بشخصية قوية، ولم يعرف عنه الشكوى من غياب لاعبين أو وجود أزمات داخل الفرق التي قادها".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "المدرب لم يجدد عقده حتى الآن مع نادي الفتح السعودي؛ ما يجعله مرشحًا بقوة لتولي تدريب الأهلي خلال الفترة القادمة".