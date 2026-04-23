الغندور: معتمد جمال أمل مصر في الكونفدرالية وأمل الزمالك في الدوري

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بمعتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، قبل مواجهة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "فعلا معتمد جمال أمل مصر في الكونفدرالية وأمل الزمالك في الدوري قولوا يا رب".

ويستعد فريق نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نادي بيراميدز، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الأبيض لمواصلة تصدره في مرحلة التتويج.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من مجموعة التتويج.

وخاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال مرانه الأخير استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.