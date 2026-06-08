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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية: انتظام امتحانات طلاب وطالبات شهادة الدبلومات الفنية دون شكاوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

انتظمت لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين فى ثالث أيامها ، والتى تستمر حتى 18 يونيو الجاري، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 32 ألفًا و629 طالبًا وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 115 لجنة رئيسية وفرعية بمختلف النوعيات الفنية على مستوى المحافظة.

توجيهات الدبلومات الفنيه 


وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، أن اللجان موزعة بواقع 54 لجنة للتعليم الصناعي، و52 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، و9 لجان للتعليم الزراعي.

منع تداول حظر المحمول


وأكد «حسن»، أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين مراكز توزيع الأسئلة وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترولات والاستراحات، إلى جانب التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، مشددًا على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين وتطبيق القانون بكل حسم تجاه أي مخالفة.

تفعيل غرف العمليات 


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية و10 غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة، مؤكدًا أن تعليم الغربية أنهى جميع الاستعدادات وفق خطة متكاملة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل وتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لامتحانات الدبلومات الفنية «الدور الأول» للعام الدراسي 2025 / 2026، مؤكدًا الجاهزية الكاملة لكافة اللجان والاستراحات، مع التشديد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لضمان أداء الامتحانات بسهولة ويسر وفي إطار من الانضباط الكامل.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي انتظام طلاب وطالبات الدبلومات الفنيه

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