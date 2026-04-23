4 ملايين دجاجة يوميًا.. شعبة الدواجن تكشف مفاجأة في الأسواق

يشهد قطاع الدواجن في مصر تطورات لافتة خلال الفترة الأخيرة، تعكس نجاح الجهود الحكومية في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

يأتي هذا التحسن في ظل استراتيجية واضحة تستهدف دعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

جهود مكثفة لتأمين الغذاء

أكد سامح السيد أن قطاع الدواجن يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والوفرة الملحوظة، نتيجة جهود مكثفة بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية لتأمين الغذاء وتطوير هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح السيد، خلال مداخلته مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن التدخل الرئاسي بتشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن ساهم بشكل كبير في حل الأزمات الهيكلية التي واجهت القطاع، خاصة فيما يتعلق بتوفير مستلزمات الإنتاج والأعلاف.

طفرة إنتاجية وفائض في السوق

وقال إن الإنتاج الداجني وصل إلى مستويات قياسية، حيث يتم حاليًا إنتاج ما بين 3.5 و4 ملايين دجاجة يوميًا، مع وجود فائض يُقدر بنحو 30%.

وتوقع أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى 5 ملايين دجاجة يوميًا بحلول نهاية يونيو، وهو ما من شأنه زيادة المعروض في الأسواق، وبالتالي تحقيق مزيد من الانخفاض في الأسعار لصالح المستهلك.

حل أزمة الأعلاف وتأثير تراجع الدولار

وأوضح أن الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، خاصة الذرة والصويا، بلغت نحو مليون طن شهريًا، ويتم ضخها مباشرة إلى المصانع والمنتجين.

كما أشار إلى أن استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار ساهما في تشجيع المستوردين على توفير مستلزمات الإنتاج، التي تعتمد مصر على استيراد نحو 95% منها، بشكل منتظم وكافٍ.

بورصة الدواجن.. الحل لضبط الأسواق

وفيما يتعلق بتفاوت الأسعار بين المزرعة والمستهلك، أرجع السبب إلى تعدد الحلقات الوسيطة ووجود مغالاة من بعض تجار التجزئة.

وطالب بتفعيل بورصة الدواجن" تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو جهاز مستقبل مصر، لضمان تحديد سعر عادل يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك، والحد من تحكم السماسرة في السوق.

وأكد أن السعر العادل للدواجن في المزرعة يبلغ حاليًا نحو 76 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو البانيه بين 210 و220 جنيهًا، وهو ما يعكس الفجوة الناتجة عن سلاسل التوزيع.

نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير

واختتم حديثه بالإشادة بدور جهاز مستقبل مصر والتعاون مع وزارة الزراعة في تطوير منظومة الإنتاج الغذائي، مؤكدًا أن مصر باتت قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام من الدواجن، مع إمكانية تصدير الفائض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني.