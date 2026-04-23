الداخلية تكشف حقيقة تعدّى شخص وزوجته على شقيقه بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام شقيقه وزوجته بالتعدّى عليه وأسرته بالضرب وتهديدهم باستخدام سلاح أبيض لخلافات بينهم بالفيوم.

بالفحص أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة إطسا بالفيوم من القائم على النشر (مقيم بدائرة المركز) بتضرّره من (شقيقه - وزوجته ، مقيمان برفقة المبلغ بذات العقار) لقيامهما بالتعدّى عليه بالسب وتهديده بعصا خشبية لخلافات بينهم حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما نفيا ما نسب إليهما من قيامهما بالتعدى على القائم على النشر أو تهديده بسلاح أبيض وإتهماه بالتشهير بهما لذات الأسباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين ، وتولت النيابة العامة التحقيق.





