عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

لقي شاب مصري يُدعى عدنان صلاح السيد (32 عامًا) مصرعه في حادث سير مأساوي بمدينة تورينو الإيطالية، وذلك أثناء عمله في توصيل الطعام باستخدام دراجة هوائية.

وبحسب التفاصيل، وقع الحادث خلال أداء الشاب لعمله، حيث تم العثور على جثمانه ملقى بالقرب من دراجته في موقع الحادث، ما أثار حالة من الحزن بين معارفه ومتابعيه.

وكان الراحل يقيم في تورينو، وتزوج منذ أقل من أربعة أشهر فقط، وتحديدًا في ديسمبر الماضي، فيما عُرف بنشاطه في مجال تصوير الحفلات منذ عام 2014، حيث كوّن قاعدة من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي

