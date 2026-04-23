السياحة: منصة رحلة نفذت 6500 زيارة مدرسية في 70 موقعاً أثرياً

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ منظومة مدفوعات الشركات (CPS)، والخاصة بميكنة خدمات الدفع والتحصيل لتذاكر المجموعات السياحية الموجهة لشركات السياحة المرخصة من قبل الوزارة، إلى جانب استعراض تطورات المرحلة الثانية من منصة "رحلة" لتنظيم الرحلات المدرسية.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التوسع في تطبيق منظومة المدفوعات غير النقدية، وفي إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، وحرصها على تسريع وتيرة تطوير خدماتها المختلفة من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري ويواكب أفضل الممارسات الدولية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تشغيل منظومة CPS، والتي تمثل نقلة نوعية في أسلوب تعامل شركات السياحة مع منظومة حجز التذاكر الإلكترونية للمواقع الأثرية والمتاحف، حيث تتيح المنظومة لشركات السياحة المرخصة إمكانية شراء تذاكر المجموعات السياحية وسداد قيمتها إلكترونيًا من خلال التحويلات البنكية المباشرة أو باستخدام البطاقات المصرفية، وذلك عبر منظومة مؤمنة بالكامل، تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يضمن سهولة وسرعة إتمام المعاملات.

كما تم استعراض المزايا التشغيلية للمنظومة، والتي تشمل تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب الحد من التكدس أمام منافذ بيع التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في تحسين تجربة السائحين والزائرين بشكل عام.

وأكد شريف فتحي أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها للتحول الرقمي الشامل، بما يدعم تطوير بيئة العمل السياحي ويحقق التكامل بين مختلف عناصر المنظومة، مشددًا على أهمية سرعة الانتهاء من كافة التعديلات الفنية والتشغيلية، وإجراء الاختبارات النهائية للمنظومة، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها تمكين شركات السياحة من إدارة عمليات الحجز والدفع بكفاءة أعلى، وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابًا على تجربة السائح، ويسهم في زيادة معدلات الزيارة للمواقع الأثرية والمتاحف.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية، أن تطوير المنظومة جاء استجابة لاحتياجات شركات السياحة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي كانت تواجهها في النظام التقليدي، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على أحدث معايير تجربة المستخدم، من خلال تقليل خطوات الحجز والشراء، وتقديم واجهة استخدام مبسطة وسهلة، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الأمان لتأمين المعاملات المالية.

كما تناول الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في المرحلة الثانية من منصة “رحلة”، والتي تستهدف توسيع نطاق الخدمة لتشمل المدارس الأزهرية على مستوى الجمهورية، استكمالًا لما حققته المرحلة الأولى من تنظيم الرحلات المدرسية المجانية لطلاب المدارس الحكومية (الابتدائية والإعدادية) لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف. كما تتضمن المرحلة الثانية إضافة خصائص جديدة تتيح مزيدًا من المرونة في الحجز وتعديل مواعيد الزيارات، وتعزز من آليات الحوكمة والتنظيم.

وقد حققت المنصة منذ إطلاقها في شهر  أكتوبر من العام الماضي نجاحًا ملحوظًا، حيث قامت أكثر من 1300 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية بتنفيذ أكثر من 6500 رحلة مدرسية لما يقارب من 300 ألف تلميذ لأكثر من 70 موقع أثري ومتحف متاح للحجز وذلك من خلال المنصة. كما ساهمت في تنظيم حركة الزيارات المدرسية والحد من التكدس داخل المواقع الأثرية والمتاحف، و تمكين الطلاب من زيارة تلك المواقع بسهولة ومن خلال آلية رقمية منظمة وآمنة، الأمر الذي يعكس دورها في رفع الوعي الأثري والثقافي لدى النشء.

وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.

