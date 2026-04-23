البحوث الإسلاميَّة يواصل متابعة الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ

كلف أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، الأمانة العامَّة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع، بمتابعة وتفعيل الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ بالمحافظات؛ إذْ عُقِد اليوم الاجتماع الشهري لمنطقة وعظ المنيا، ضمن خطَّة عمل شهر أبريل الجاري.

وتناول الاجتماع الذي حضره مدير إدارة التوجيه بالمجمع، بحثَ آليَّات تفعيل المبادرات والحملات الدعويَّة التي يطلقها المجمع، وفي مقدِّمتها مبادرة (تحدَّث معنا)؛ بما يُسهِم في تعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، وتقديم خطاب دعوي أكثر قربًا وفاعليَّة.

كما ناقش الاجتماع عددًا مِنَ الظواهر السلبيَّة في المجتمع، وسُبُل معالجتها من خلال الدور التوعوي للوعَّاظ والواعظات، عبر خطاب رشيد يجمع بين الحكمة والواقعية، ويستند إلى مقاصد الشريعة في بناء الإنسان وحماية الوعي العام، بما يواكب رسالة الأزهر الشريف في ترسيخ قِيَم الاعتدال ونشر الفكر الوسطي المستنير.